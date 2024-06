Vielseitige Band aus Mönchengladbach Musikalische Reise von der Jazzbar in den Nachtclub

Sphärische Klänge, eine zunächst dezent einsetzende Rhythmusmaschine, allmählich anschwellende Dynamik: Das erste Lied „Sand“ auf dem neuen Byggesett-Orchestra-Album „Poems About Everything“ bietet einen echten Wiedererkennungswert und dürfte Fans der Band angenehm vertraut vorkommen. Das zunächst eher ruhige Klangmuster gewinnt immer mehr an Intensität, Markus Türks Jazz-Trompete webt sich allmählich in die Song-Struktur hinein und das zur Mitte einsetzende Schlagzeugspiel von André Hasselmmanns hebt in einem unerhörten Dynamik-Schub das Stück auf ein neues, beinahe clubtaugliches Level. Kurzum: Das ist Byggesett Orchestra pur.