Ausstellung in Mönchengladbach Von Balkenhol bis Nuhr – Galerie Löhrl zeigt Werke ihrer Künstler

Auch die neue Bronze mit dem Titel „Skorpionmann“ ist so ein Mann mit weißem, langärmeligem Hemd, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Er sitzt auf einem Stein und schaut verloren in die Ferne. Was irritiert, ist der lange segmentierte Schwanz an seiner Rückseite, der den Mann als Mischform aus Mensch und Skorpion charakterisiert. Eine subtile Interpretation eines Sternzeichens, allen zusammen hat Balkenhol eine Serie gewidmet. Was weiter irritiert, ist, dass man zwar weiß, dass es sich um eine Bronze handelt, man aber eine Holzfigur zu sehen meint. Balkenhol fertigte ein Tonmodell als Vorlage für den Bronzeguss. Dieses bearbeitete er mit den Händen so, als habe er Hammer und Meißel zur Hand. Grobe Schläge scheint der Betrachter zu erkennen.