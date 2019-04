Einstimmiger Beschluss der BV Nord : Aus für Schleichverkehr auf der Hindenburgstraße

Gladbach Wer vom Alten Markt Richtung Berliner Platz unterwegs ist, muss über die Steinmetzstraße fahren. Zu lang, finden offenbar viele Autofahrer und nehmen einen Schleichweg durch die Oberstadt. Dem soll nun ein Riegel vorgeschoben werden, sind sich Bezirkspolitiker auf Antrag der FDP einig.

Die Linienbusse der NEW fahren seit mehr als zwei Jahren auf der Gladbacher Einkaufsstraße nur noch bergauf. Richtig ruhig ist es in puncto Verkehr auf der Hindenburgstraße jedoch nicht geworden. Die FDP hat deshalb in der Bezirksvertretung Nord (und für die Sitzung des Planungsausschusses am 7. Mai) beantragt, dass die städtischen Planer Vorschläge machen sollen, wie die Verkehrsverhältnisse in der Oberstadt verbessert werden könnten.