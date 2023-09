Nahverkehr in Mönchengladbach Warum der Bahnhof in Rheindahlen noch nicht verlegt wurde

Die Pläne für den Bahnhof Rheindahlen-Mitte sind durchaus vielversprechend: Die Station soll in das Zentrum des Ortsteils verlegt und dort ein Neubau errichtet werden. Auch überdachte Fahrradstellplätze und -boxen sowie ein Bussteig sind vorgesehen, der unmittelbar an den Bahnsteig anschließt. Diese Pläne hat die Stadtverwaltung vor Jahren vorgestellt. Im Sommer 2018 gab es sogar einen konkreten Zeitplan: Demnach sollte der neue Bahnhof Rheindahlen 2022 fertiggestellt werden. Doch bis heute halten die Züge an der alten Station abseits der Ortsmitte, die nicht barrierefrei ist und beim Stationsbericht des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) Kostenpflichtiger Inhalt auch in diesem Jahr wieder schlecht abschnitt.