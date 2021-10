Sturmeinsätze in Mönchengladbach : Bäume stürzen auf zwei Häuser

Am Bäumchesweg fiel ein entwurzelter Baum gegen ein Wohnhaus. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Gekippte Anhänger, umgefallene Baustellenabsicherungen, Zugverspätungen und eine gesperrte A 44 – Sturmtief Ignatz sorgte auch in Mönchengladbach für Beeinträchtigungen. In Wickrath und am Schmölderpark wurden Häuser von entwurzelten Bäumen beschädigt.

Von Mitternacht bis zum Vormittag sorgte das Sturmtief Ignatz im Stadtgebiet für ein gutes Dutzend Einsätze der Feuerwehr und acht Einsätze der Polizei. Heftige Böen entwurzelten Bäume, zwei kippten gegen Häuser. Am Bäumchesweg am Schmölderpark wurden dabei eine Hauswand und ein Dach beschädigt. Eine Spezialfirma musste den Baum beseitigen. Feuerwehr und Polizei sicherten den Bereich ab. In Wickrath, Am Schlossacker, stürzte ebenfalls ein Baum gegen ein Haus. Außerdem musste die Feuerwehr am Volksgarten abgebrochene Äste von der Fahrbahn beseitigen.

Dazu kommen umgekippte Anhänger, weggewehte Schilder, umgefallene Baustellenabsicherungen und herabgestürzte Äste, die Gehwege und Fahrbahnen blockierten. Die Mags, in Mönchengladbach für die öffentlichen Grünflächen zuständig, warnt eindringlich davor, Grünflächen, Friedhöfe, Spielplätze und Wälder zu betreten. Dort bestehe wegen der hohen Wahrscheinlichkeit von herabstürzenden Ästen Lebensgefahr. Die Risiken durch den Sturm sind noch nicht gebannt: Der Deutsche Wetterdienst meldet bis 18 Uhr Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 75 bis 90 km/h. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse sogar mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden.

Der Zugverkehr ist bundesweit gestört. Auch in Mönchengladbach gibt es viele Verspätungen und sogar Ausfälle, weil herabgestürzte Äste Oberleitungen beschädigt haben.

Wieder einmal gesperrt werden musste die A 44 zwischen den Knotenpunkten Holz und dem Kreuz Jackerath. Das Autobahn-Teilstück am Tagebau-Abbaufeld liegt völlig frei. Es gibt keine Bäume und keine anderen Hindernisse, die den Wind abmildern. Im März dieses Jahres war dort bereits ein Lkw-Anhänger durch eine Sturmböe umgekippt. Auch damals musste das Autobahnstück gesperrt werden, was zu langen Staus führte.