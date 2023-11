Herbst in Mönchengladbach Weshalb die Laubfärbung dieses Jahr so spät einsetzt

Rote, Gelbe und Grüne gibt es nicht nur beim Martinszug. Auch die Blätter der heimischen Laubbäume verfärben sich im Herbst von einem saftigen Grün in ein sattes Rot oder ein sonniges Gelb. Eigentlich. Denn das Farbspektrum in den Wäldern und Parks ist dieses Jahr ungewohnt grünlastig. Das ist auch Hanno Müller, Arborist – also Spezialist für Bäume – bei der Mags, im Alltagsgeschäft aufgefallen. Und er hat eine Vermutung, woran das liegt.