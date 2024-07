Autos auf Grünstreifen in Mönchengladbach Bäume oder Parken an der Trompeterallee – beides geht nicht

Entlang der Trompeterallee, zwischen Kreisverkehr und Poststraße, wird rechts und links geparkt. Das ist gang und gäbe, aber eigentlich nicht erlaubt. „Das sind keine ausgewiesenen Parkflächen, sondern Grünflächen“, sagte Jan Biehl, Leiter der Mags-Grünunterhaltung, in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV) West. Biehl war eigenladen worden, um „mögliche Maßnahmen zum Erhalt der Bäume“ in dem Abschnitt vorzustellen. Denn: Die grünen Riesen, die den Alleecharakter der Straße sicherstellen, sind in schlechtem Zustand. Und die parkenden Autos tragen einen großen Anteil dazu bei.