Am Bresgespark in Mönchengladbach Ein Baum für jede neu gebaute Kita

„Die Wohnbau sorgt nicht nur für ein bezahlbares Wohnungsangebot in dieser Stadt, sondern trägt mit ihrer Baumspende auch dazu bei, ein gesundes und attraktives Wohnumfeld zu schaffen“, sagte Heinrichs. Für jede neu erbaute Wohnung, sowie jede neue Kindertagesstätte die im vergangenen Jahr gebaut wurde, soll ein Baum gepflanzt werden. „Das ist für uns praktizierter Klimaschutz“, sagt Christian Heinen, er ist Vorsitzender und Geschäftsführer des Unternehmens. Frank Meier, (Vorstand der Wohnbau) bekräftigt: „Gesetzlich vorgeschriebene Ersatzpflanzungen reichen in diesen Zeiten nicht aus. Wir wollen im Rahmen unseres ,Klimaausgleichs dazu beitragen, dass es insgesamt mehr Bäume in Mönchengladbach werden. Und dafür tun wir etwas.“