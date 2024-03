Bundespolitikerin in Mönchengladbach Bärbel Höhn liest aus ihrem neuen Buch

Am Samstag, 9. März, bietet der Naturschutzbund Nabu Mönchengladbach um 15 Uhr die Lesung in der Zentralbibliothek an der Blücherstraße 6 an. Im Anschluss beantwortet die Autorin Fragen und diskutiert mit dem Publikum. Den Titel, der auch am Büchertisch erworben werden kann, signiert sie gerne.