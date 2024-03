Buchvorstellung in Mönchengladbach Bärbel Höhns Appell: „Lasst uns etwas bewegen“

Im Kampf gegen die Klimakrise sieht Bärbel Höhn auch Seniorinnen und Senioren in der Pflicht. Im Rentenalter angekommen, hätten gerade die Älteren oft die nötige Zeit, notwendige Veränderungen in entschiedenem Handeln anzugehen. „Depressionen nutzen nichts. Dafür ist es zu spät“, sagte die Ex-Ministerin der Grünen in ihrem Appell für die Erde. Auf Einladung des Naturschutzbundes (Nabu) Mönchengladbach stellte sie in der Zentralbibliothek ihr Buch „Lasst uns etwas bewegen“ vor. Der Untertitel „Was wir jetzt für die Zukunft unserer Enkel tun können“ wendet sich vor allem an ihre eigene Generation.