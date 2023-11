Traditionsbäckerei in Mönchengladbach Weshalb „Gillraths Brotkorb“ in Wickrath geschlossen ist

Eine traditionsreiche Bäckerei im Wickrather Zentrum gehört der Vergangenheit an: Josef Gillrath, Bäckereimeister mit Leib und Seele aus Erkelenz-Venrath, hat seine Filiale an der Quadtstraße geschlossen – für immer. Ende Oktober zog er die Reißleine und gab nicht nur den Standort in Wickrath, sondern auch den an der Aachener Straße am Anfang der Fußgängerzone in Erkelenz.