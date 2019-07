Das Umweltamt Mönchengladbach warnt : Baden im Vorster Busch ist gefährlich und verboten

Im Vorster Busch herrscht Badeverbot. Wer sich abkühlen will, sollte das in einem städtischen Freibad tun. Foto: Markus Rick (rick)/Rick, Markus (rick)

Mönchengladbach Umweltamt, KOS und Polizei werden in dem Erholungsgebiet verstärkt kontrollieren. Wer erwischt wird, muss mit einem Verwarngeld oder sogar mit einem strafrechtlichen Verfahren rechnen. Und: Es besteht Lebensgefahr.

Wer in den Sommerferien schwimmen will, sollte dies in den städtischen Freibädern tun. Weil aber auch andere Orte locken, weist der Fachbereich Umwelt der Stadt Mönchengladbach noch einmal eindringlich auf das Badeverbot im Naturschutzgebiet Vorster Busch hin. Die circa 30 Hektar große ehemalige Sand- und Kiesgrube im Stadtteil Hardt hat eine besondere Bedeutung für die Vogelwelt und wurde vor 15 Jahren unter Naturschutz gestellt. Trotz der nahen Autobahn haben sich dort viele Vogel- und Pflanzenarten angesiedelt.