Neustart in Mönchengladbach : Backes-Brüder eröffnen im Nordpark gemeinsame Kanzlei

Neustart in Mönchengladbach

Mönchengladbach Felix und Maximilian Backes sind beruflich in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Mit Blick aufs Stadion bieten die Rechtsanwälte im Paspartou ihre Dienste an.

Die Bilder hängen noch nicht, aber sonst sind die 210 Quadratmeter im nördlichen der beiden Türme des „Paspartou“ einsatzbereit. Es ist die dritte Etage, wegen der gläsernen Wände und Türen haben die beiden Chefs aus ihren Büros das Borussia-Stadion stets im Blick. Was wichtig ist, denn beide sind VfL-Fans, viele ihrer Klienten vermutlich auch. „Das Stadion ist nur einen Büchsenwurf entfernt“, sagt Felix Backes und lacht.

Die Rechtsanwälte Felix und Maximilian Backes haben vor wenigen Wochen ihre gemeinsame Kanzlei eröffnet. Der Name ist für die beiden Brüder naheliegend: Backes & Backes. Mit der eigenen Kanzlei treten sie auch ein Stück weit in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters, Peter Backes, der ebenfalls Rechtsanwalt war.

Obwohl die Brüder beide Jura studiert und denselben Beruf ergriffen haben, ist die Idee, sich zusammenzutun, erst vor einigen Monaten entstanden. „Erst war es nur abstrakt“, sagt Felix Backes (32), der zuvor in einer mittelständischen Kanzlei mit den Schwerpunkten Zivilrecht und Vertragsrecht gearbeitet hatte. Maximilian Backes (35) war in der früheren Kanzlei seines Vaters an der Hohenzollernstraße aktiv.