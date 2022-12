Mönchengladbacher Geburtshelfer Babys an Bord – bei der Feuerwehr

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, hatte der Notruf der Mutter aus Schrievers die Leitstelle gegen 23 Uhr erreicht. Beim Eintreffen des Rettungswagens war der Geburtsvorgang bereits im Gange, so dass der Transport in eine Klinik nicht mehr rechtzeitig hätte vonstatten gehen können. So brachte die junge Mutter wenige Minuten später unter der notärztlichen Betreuung der Rettungswagenbesatzung ein gesundes Mädchen zur Welt. Nach der ersten Untersuchung von Mutter und Tochter und nach erfolgreicher Abnabelung wurden die beiden in ein Krankenhaus transportiert.