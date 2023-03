Nachtleben in Mönchengladbach Babak Ahmadi bringt die Barkultur zurück

Das schwarze Eckgebäude auf Gladbachs Amüsiermeile ist unscheinbar, fast ein bisschen trist. Während daneben die „Bar Plastique“ in weißen Lettern für sich selbst wirbt, hängt über der Glastür an der Ecke von Hausnummer 25 kein Schild. Einzig das wabernde, warme Licht im Inneren verrät, dass an der Waldhausener Straße etwas Neues entstanden ist, eine Lokalität mit pragmatischem Namen:

„Die Bar der Nacht“.