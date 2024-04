Alternative Ausbildung in Mönchengladbach Azubis sind eine Woche lang die Chefs in der Bäckerei

Auch Gina Schmolski (21) hat in dieser Woche ihren Ausbildungsplatz an der Monschauer Straße. Die Mönchengladbacherin steht noch am Anfang ihrer Ausbildungszeit, befindet sich aktuell im ersten Lehrjahr. Eigentlich hatte sie nach der Schule andere Pläne ins Auge gefasst. Kinderpflegerin wollte sie werden. „Aber es hat nicht geklappt.“ Gina Schmolski sattelte kurzerhand um und ist heute glücklich als zukünftige Bäckereifachverkäuferin. „Ich habe gerne mit Menschen zu tun“, sagt sie. Hier habe sie alles. „Kinder, Jugendliche, Erwachsene, auch ältere Menschen. Das gefällt mir sehr.“ Was ihr ebenfalls gut gefällt: Teamgeist und Betriebsklima stimmen. Dilara Cakir und Gina Schmolski erzählen von den gemeinsamen Azubi-Ausflügen bei Stinges. In einer Mühle in Neuss haben sie erlebt, wie Getreide zu Mehl gemahlen wird. Bowling-Spaß, der Besuch eines Freizeitparks oder ein gemeinsames Abendessen im Restaurant gehören zu den Aktivitäten, die sich Stinges für seinen Bäckerei-Nachwuchs einfallen lässt.