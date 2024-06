Azubi-Speed-Dating in Mönchengladbach Bewerbungsgespräche am Trampolin

Etwa 400 Jugendliche im Stadtgebiet seien aktuell noch unversorgt; sie hätten zum 1. August bislang keinen Ausbildungsplatz gefunden, erklärte die Organisatorin der Veranstaltung, IHK-Geschäftsführerin Daniela Perner. Sie zeigte sich sehr zufrieden mit der Resonanz auf das Angebot, das von circa 60 jungen Berufsstartern genutzt worden sei. Man habe die Infostände ganz bewusst nicht mehr in großen Sitzungssälen, zum Beispiel im Gebäude der IHK, aufbauen wollen. Das neue Konzept, das künftig an wechselnden Orten umgesetzt werden soll, sieht vor, die Jugendlichen dort zu empfangen, „wo sie sich in ihrer Freizeit gerne aufhalten". Auf diese Weise könnten „Hemmnisse abgebaut werden“, so Perner. Bewerbungsgespräch am Trampolin statt im Konferenzraum.