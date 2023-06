Veranstaltung in Mönchengladbach Azubi-Speed-Dating am Strand des Trampolinparks

Junge Leute, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind und ohne große Hürden mit Ausbildungsbetrieben in Kontakt kommen möchten, können Unternehmen am kommenden Donnerstag, 15. Juni, in ungewöhnlichem Ambiente kennenlernen. Dann bitten die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein gemeinsam mit der Arbeitsagentur Mönchengladbach, der Kreishandwerkerschaft und der Unternehmerschaft Niederrhein zum Azubi-Speed-Dating. Die Veranstaltung findet im Beach Club im Mönchengladbacher „Hi Fly“-Trampolinpark (An den Holter Sportstätten 1) statt. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.