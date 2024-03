Einstieg ins Berufsleben in Mönchengladbach Unternehmen suchen Azubis im Trampolinpark

Am 3. Juni findet das Azubi-Speed-Dating laut der Mitteilung der Handelskammer im Clip ’n Climb in Viersen statt, am 4. Juni im Trampolinpark Hi-Fly in Mönchengladbach und am 12. Juni im Gare du Neuss in Neuss. Auch in Krefeld wird es die Aktion geben. Termin ist hier der 13. Juni, Veranstaltungsort der Biergarten Rhine Side.