Zugverkehr wurde gestoppt Polizei sucht mit Hubschrauber nach Axt-Angreifer in Mönchengladbach

Was harmloser klang, als es offenbar war: Denn ein noch flüchtiger Täter soll am Platz der Republik mit einer Axt einen 26-jährigen und einen 39-jährigen Mann leicht verletzt haben. Das geht aus einer am frühen Nachmittag veröffentlichten Mitteilung der Polizei hervor. Die gefährliche Körperverletzung ereignete sich demnach am Samstag gegen 20.20 Uhr an der Grünfläche neben der Skateranlage auf dem Platz der Republik.