Proklamation des Prinzen-Paars : Die Regenten im „jecken Narrennest“

Mönchengladbach Ausverkauftes Haus, blaue Federn, zwei Prinzen in besonderem Ornat und Mafia-Bosse beim MKV – das war die Prinzenpaar-Proklamation.

Dass Fernsehsender sich für die Proklamation in Mönchengladbach interessieren, ist eher selten der Fall. Doch das erste gleichgeschlechtliche Prinzenpaar des Rheinlands und auch noch in einer doppelten Prinzenrolle – das weckt Interesse. Mehr als 1000 Gäste kamen zur Ausrufung von Axel Ladleif und Thorsten Neumann als neue Tollitäten. Um 20.30 Uhr ist es soweit: Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners setzt beiden die Prinzen-Kappe auf. Axel I. und Niersius Thorsten sind die Regenten im „jecken Narrennest“.

Die Stunden davor Kopfmassage und flotter Schnitt beim Frisör des Vertrauens, letzte Anprobe des Ornats, kurze Ruhepause und ab in die Garderobe der Redbox – der Tag der Proklamation ist für die designierten Prinzen klar durchgetaktet. Aber auch zwei Stunden vor ihrem Auftritt sind sie nicht nervös. „Warum auch“, sagt Ladleif. „Wir sind vorbereitet und können uns gleich in die Veranstaltung fallen lassen.“ Ein paar Schnittchen mit umgebundenen „Prinzenschlabberlätzchen“, damit das Ornat nicht leidet. Die Beine unter den Strumpfhosen glatt rasiert. „Alles wird gut“, sind beide sicher. In der Halle steigt die Stimmung. Die Kindertraditionsgarde hat gerade getanzt. Nun stehen die Klüngelköpp aus Köln auf der Bühne. „Wenn am Himmel die Stääne danze ...“ Perfekt für den großen Auftritt des Glitzer-Duos.