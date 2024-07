Gewalt in Mönchengladbach Wie sollen Jugendliche mit „Happy Slapping“ umgehen?

Diese Dialogrunde mit Experten sei als Pilotprojekt angelegt und kein Fachvortrag, teilt die Stadt mit. Neben möglichen strafrechtlichen Konsequenzen und dem Umgang mit dem Video nach Erhalt, wird es in erster Linie um Unterstützung und Hilfsangebote gehen. So werde auch begleitend zur Veranstaltung eine Hilfeseite entwickelt, die den Jugendlichen an die Hand gegeben wird. Eine weitere Veranstaltung ist für den Herbst in Rheydt geplant.