Kostenlos in Mönchengladbach : Im August starten neue Kurse für pflegende Angehörige

Die Pflege ist eine aufreibende Aufgabe, Wissen kann da nur nutzen. Foto: dpa-tmn/Jana Bauch

Mönchengladbach Umgang mit dementen Menschen, Ansprüche auf Leistungen, Verhalten in Notfällen – zu diesen und anderen Themen wird Wissenswertes vermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um Angehörige von pflegebedürftigen Menschen zu unterstützen und ihnen nützliches Wissen für den Umgang mit den zu Betreuenden auf den Weg zu geben, startet die Arbeiterwohlfahrt (Awo) von Mitte August bis Ende November eine Reihe unterschiedlicher Angebote. Dazu gehören kostenlose Kurse, individuelle Schulungen und ein Stammtisch.

„Zwei Drittel der mittlerweile knapp vier Millionen pflegebedürftigen Menschen in ganz Deutschland werden zu Hause von Angehörigen oder Freunden gepflegt“, teilte die Awo mit. Sie beruft sich dabei auf Zahlen, die Anfang des Jahres auf einem Pflegekongress in Berlin vorgestellt worden seien. Da die wenigsten der pflegenden Angehörigen auf diese oft plötzlich auf sie zukommende Aufgabe vorbereitet sind, will die Awo in Mönchengladbach ihnen sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen vermitteln. Die im August startenden Kurse bestehen aus vier Modulen.

Das Modul „Theorie“ behandelt Pflegegrade, Sachleistungen und Verordnungen. Das Modul „Praxis“ beschäftigt sich mit Lagerungstechniken und Mobilisation der Pflegebedürftigen. In einem Abschnitt „Demenz“ geht es um den Umgang mit Persönlichkeitsveränderungen und die erschwerte Kommunikation. In einem vierten Teil lernen die Teilnehmer in einem Erste-Hilfe-Kurs das richtige Verhalten in Notsituationen wie etwa Sturz aus einem Rollstuhl, plötzliche Atemnot durch Verschlucken oder eine Platzwunde am Kopf.

Die ersten drei Module werden jeweils in einem Vormittagskurs und in einem Abendkurs in Einrichtungen der Awo angeboten. Lediglich der Erste-Hilfe-Kurs kann nur vormittags absolviert werden. Auf Wunsch können sich Teilnehmer von Awo-Fachkräften individuell daheim schulen lassen, sagt die Awo. Bei diesen Hausbesuchen werde die Pflege- und Lebenssituation analysiert. Es gebe Tipps, wie Stürze in den eigenen vier Wänden verhindert werden können, sowie Beratung zu Anträgen und Ansprüchen. Anmeldung unter 02166 39967151 oder kunden@awo.mg.

Ab August soll einmal im Monat ein Stammtisch für pflegende Angehörige organisiert werden, der Gelegenheit gibt, sich auch mit Fachkräften über Erfahrungen auszutauschen und Fragen zu stellen. Der erste Stammtisch ist in der Begegnungsstätte „Awo Eck“, Brandenberger Straße 3 - 5, am Mittwoch, 26. August um 19 Uhr. Anmeldung dazu ist nicht nötig.

(RP)