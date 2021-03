Aktion in Mönchengladbach : Autozentrum spendet Masken an Tafel

Mönchengladbach Autohaus-Inhaber Sascha Schmitz übergab im Nordpark 2000 FFP2-Masken. Die Tafel wird damit nicht nur die eigenen Mitarbeiter und Helfer ausstatten.

Trotz der positiven Entwicklung will er den Blick über den brancheneigenen Tellerrand aber nicht vergessen – gerade in Pandemie-Zeiten. „Wir unterstützen unterschiedliche soziale Vereine und Projekte in der Stadt, unter anderem den Tiergarten Odenkirchen und die Mönchengladbacher Tafel“, sagte Schmitz. Letztere erhielt nun persönlich Besuch vom Inhaber des Autozentrums. Schmitz brachte 2000 FFP2-Masken in den Nordpark, wo die Tafel ihren Sitz hat. Die Vorsitzende Monika Bartsch und die Vize-Vorsitzende Diane Holzapfel nahmen die Spende dankend entgegen.