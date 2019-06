Viel Arbeit für Ordnungsamt in Mönchengladbach : Autowracks am Straßenrand

Mönchengladbach Mehr als 2000 Fahrzeuge gammeln jährlich im öffentlichen Straßenraum vor sich hin. Sie werden nicht bewegt, blockieren Parkplätze und sorgen für Schandflecken. Nicht in jedem Fall kann die Stadt eingreifen.

Aktuell ärgern sich Anwohner der Friedhofstraße in Rheydt über zwei geparkte Autowraks. Sie sind beschädigt, unter ihnen wächst das Unkraut, und sie bieten keinen besonders schönen Anblick. „Aber die Autos sind ordnungsgemäß angemeldet und geparkt. Hier hat die Stadt keine Handhabe, obwohl die Situation sicherlich ärgerlich für die Anwohner ist“, sagt Stadtsprecher Dirk Rütten. Das ist es in der Tat. Denn angeblich steht eines der Fahrzeuge schon fast ein Jahr dort und blockiert einen Stellplatz in dem Wohngebiet. Ähnliche Fälle gab es schon viele. Mancher Anwohner der Dahlener Straße erinnert sich vielleicht noch an das Auto mit polnischem Kennzeichen, das über ein Jahr lang nicht bewegt wurde und gleich zwei Parkplätze blockierte. Auch in diesem Fall wucherte unter dem Fahrzeug das Unkraut. Aus den Gummidichtungen wuchs sogar schon Gras.

„Wir können ausschließlich unangemeldete Schrottautos abschleppen lassen“, sagt Rütten. So sei gegen manchen Schandflecken nichts auszurichten. Dass illegal abgestellte Autowracks an den Haken kommen, geschieht in Mönchengladbach etwa 150-mal im Jahr. In diesen Fällen kam der Fahrzeughalter der Aufforderung, den Wagen wegzusetzen, auch nach zwei Wochen noch nicht nach. Dann steht das Auto noch einmal etwa vier Wochen beim Schrotthändler. Meldet sich der Besitzer immer noch nicht, kommt der Wagen in die Presse. Denn in der Regel haben die Autos, die einfach an der Straße stehengelassen werden, weil sie kaputt sind oder der TÜV abgelaufen ist, keinen Wert mehr. Für den Halter wird es dann richtig teuer. Bis zu 1000 Euro kann das Bußgeld betragen. Dazu kommen noch die Kosten fürs Abschleppen, für die Standgebühr beim Schrotthandel und für die Verschrottung selbst.