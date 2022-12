Unternehmen aus Mönchengladbach Autoteilehändler Truckpower im Insolvenzverfahren

Die Truckpower Holding entstand eigenen Angaben zufolge im Jahr 2002 als Zusammenschluss mehrerer Unternehmer aus der Branche, in dem fünf eigenständige Unternehmen als Tochtergesellschaften aufgingen. Inzwischen sind es zehn Niederlassungen geworden: Die Gesellschaften der Gruppe betreiben Standorte in Münster, Emmerich, Dorsten, Krefeld, Ratingen, Hilden, Mönchengladbach, Köln, Siegen und Haiger (Hessen). Ob im Zuge der Sanierung alle Standorte erhalten bleiben, ist noch nicht klar. Von der Zentrale in Mönchengladbach aus werden Einkauf, Vertrieb, Marketing, IT und Logistik für die Tochterunternehmen gesteuert.