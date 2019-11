Vorträge zum digitalen Wandel : Wohin führt die künstliche Intelligenz?

Mönchengladbach Buchautorin Andera Gadeib forderte in der ehemaligen „van Laack“-Fabrik, furchtlos auf die Zukunft zuzugehen.

Ein Morgen im Jahr 2050: nach einem guten Schlaf (schließlich hat das Handy am Abend zuvor der Matratze die optimale Betttemperatur gesendet) weckt das Handy den Menschen auf, sendet ein Signal an die Kaffeemaschine. Die intelligente Wasserflasche misst den Wasserbedarf und ermahnt gegebenenfalls zum Trinken. Die intelligente Toilette beobachtet sämtliche Bioparameter, gibt sie an den Hausarzt weiter und erteilt dem Menschen Informationen über die für seinen Körper in diesem Moment notwendigen Lebensmittel. Auf diese Weise gut versorgt, steigt der Mensch in 2050 in sein selbstfahrendes Auto und lässt losfahren.