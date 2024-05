Illegaler Müll in Mönchengladbach Autoreifen und Asbest in der Natur entsorgt

Wurde das Mönchengladbacher Stadtgebiet ausgesucht, um eine komplette Gartenlaubenkolonie illegal zu entsorgen? Das sollte man fast meinen. Seit Februar gab es in der Stadt mindestens ein Dutzend Fälle, in denen im großen Stil Asbestplatten in der Natur entsorgt wurden. Bei den Platten handelt es sich um Dächer, wie man sie früher bei alten Gartenlauben oder Carports verbaut hat. Und weil diese asbesthaltig sind, sind sie auch gefährlich. Wenn Asbestfasern eingeatmet werden, können sie langfristig schwere oder sogar tödliche Krankheiten erzeugen. Der (vorerst) letzte Asbestfund war im April an der Lilienthalstraße, wo kürzlich alte Britenhäuser abgerissen wurden. Dort waren auch schon im Februar solche Platten gefunden worden.