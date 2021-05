Kolumne Denkanstoß : Was wir wertschätzen

Mönchengladbach Es tut sich etwas in Mönchengladbach, hat unser Autor im Urlaub daheim beobachtet: Dabei hat er Viertel und Gegenden der Stadt erkundet, die er noch nie vorher gesehen hatte.

Unseren Oster-Urlaub mussten wir auch in diesem Jahr wegen Corona stornieren. Schon wieder. Schade, ich wäre sehr gerne an die Nordsee gefahren. Aber das ist Klagen auf hohem Niveau. Das mag ich auch nicht. Wir sind stattdessen in der Stadt spazieren gegangen und haben schöne Wohnviertel von Mönchengladbach besucht, die wir tatsächlich noch nie vorher gesehen hatten. Wir sind in Wanlo der Niers gefolgt und dem Knippertzbach hinter Rheindahlen. Wir haben die vielen Stadtparks entlang der Niers genossen und haben einen Eisvogel und eine Biberburg gesehen. Beide Tiere wissen die Renaturierung der Niers zu schätzen und sind zurückgekehrt nach Mönchengladbach. Da und dort wird gearbeitet. Der Bresgespark wird in den nächsten Jahren sogar zum Auenwald.