Mönchengladbach: Autofahrerin verursacht kuriosen Unfall

Mönchengladbach Eine Frau wollte in Mönchengladbach offenbar zwischen zwei Autos durch fahren - es war aber nicht genug Platz. Den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr bot sich ein ungewöhnliches Bild.

Einen kuriosen Unfall hat am Freitagnachmittag eine Autofahrerin in Mönchengladbach verursacht. Sie wollte offenbar an der Aachener Straße zwischen zwei Autos durch fahren, was dazu führte, dass ihr Wagen mit beiden linken Rädern in der Luft hängen blieb.