Unfall in Mönchengladbach Autofahrerin verletzt Fußgängerin, winkt und flüchtet

Die 82-Jährige suchte die Polizeiwache in Rheydt auf und meldete den Unfall mit folgendem Hergang: Sie stand an besagtem Donnerstag in Begleitung gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters, als ein Auto rückwärts in einem Bogen ausparkte und dabei mit dem Heck gegen sie stieß. Die 82-Jährige hielt sich an einem geparkten Auto fest und konnte so einen Sturz verhindern. Die Autofahrerin allerdings fuhr vorwärts weg.