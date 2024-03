Unfall in Mönchengladbach Autofahrerin prallt frontal gegen Baum

Die Feuerwehr rückte am späten Dienstagabend, 5. März, zur Winkelner Straße aus. Dort hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilte, war eine 24-jährige Fahrerin von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ihr Auto nicht eigenständig verlassen konnte. Ein Ersthelfer vor Ort erkannte, dass die junge Frau dringend Hilfe benötigte, wählte den Notruf und leistete vorbildlich Erste Hilfe. Die Leitstelle der Feuerwehr entsandte unverzüglich die benötigten Einsatzkräfte. Die Fahrerin wurde durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes, noch im Auto sitzend, notfallmedizinisch versorgt und in Zusammenarbeit mit der Einsatzkräften der Feuerwehr vorsichtig aus dem Fahrzeug gerettet. Glücklicherweise war der Wagen nur im Bereich der Beifahrerseite extrem stark verformt, sodass kein schweres Gerät zur Rettung der Insassin von Nöten war.