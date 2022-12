Körperverletzung und Flucht in Mönchengladbach Autofahrer schlägt Fußgänger bewusstlos

Plötzlich setzte der Mercedes zurück, der Fahrer stieg aus und schlug dem 59-Jährigen mit der Faust gegen den Hinterkopf und ins Gesicht. Der Angegriffene verlor das Bewusstsein. Wie lange, weiß er nicht genau, weshalb auch die Tatzeit nicht genau eingegrenzt werden kann. Nachdem er wieder zu sich kam, sprach er gegen 11.15 Uhr den Zeugen an, der sich zufällig in der Nähe aufhielt. Dieser verständigte einen Rettungswagen, der den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte.