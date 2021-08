Prozess in Mönchengladbach : Autofahrer nach Aufprall in Menschenmenge vor Gericht

Mönchengladbach Laut Anklage hatte der 75-jährige Autofahrer zur Unfallzeit einen Blutalkoholwert von 1,5 Promille. Drei Männer wurden damals schwer verletzt.

Weil er betrunken mit seinem Auto in einen Spielmannszug fuhr, muss sich ein 75-jähriger Mann am 17. August vor Gericht verantworten. Der Vorwurf lautet: fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässige Körperverletzung.

Am 26. September vergangenen Jahres bog eine Musikkapelle gegen 20.20 Uhr in Bettrath von der Straße Am Haus Lütz nach rechts auf die Hovener Straße in Richtung Graf-Haeseler-Straße ab. 30 Männer marschierten, obwohl die Schützenfeste wegen der Pandemie alle abgesagt waren. Zur gleichen Zeit befuhr der Mann mit seinem Audi die Von-Groote-Straße aus Richtung Untereicken.