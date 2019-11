Mobilität der Zukunft : Autoexperte Dudenhöffer setzt auf China

Eine Mitarbeiterin schraubt am Volkswagen Golf 8 an einer Produktionslinie im VW Werk in Wolfsburg. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Das Land sei der größte Automobilmarkt der Welt, sagt Ferdinand Dudenhöffer. Man dürfe sich deshalb nicht von der Volksrepublik abschotten.

Während der Autogipfel mit der Bundeskanzlerin in aller Munde war, stellte Professor Ferdinand Dudenhöffer seine Gedanken zur Zukunft der Mobilität in der Volksbank Mönchengladbach vor. Dudenhöffer, von Vorstandsvorsitzenden Veit Luxem als einer der renommiertesten Automobilexperten Deutschlands vorgestellt, hat durchaus seine eigene Sicht der Dinge. Nicht alles, was der Professor in seinen Vortrag „Immer in Bewegung – Die Zukunft der Mobilität“ vortrug, fand die uneingeschränkte Zustimmung der zahlreichen Zuhörer im Haus der Volksbank an der Senefelder Straße. Insbesondere beim Thema Elektromobilität gab es viele Skeptiker, die unter anderem die geringe Reichweite von Elektroautos, die fragwürdige Rohstoffgewinnung oder Risiken bei Autobränden in die Diskussion einbrachten.