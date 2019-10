Schwerer Unfall in Wickrath : Auto überschlägt sich und erfasst Fußgängerin

Mönchengladbach Vier Menschen wurden bei einem Unfall in Wickrath schwer verletzt. Ein 25-jähriger Autofahrer soll unter Drogen und zu schnell unterwegs gewesen sein.

Bei einem spektakulären und folgenschweren Verkehrsunfall in Wickrath sind am Donnerstagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 25-jähriger Mann mit einem gleichaltrigen Beifahrer gegen 19.35 Uhr mit seinem Mercedes GLK auf der Sandradstraße stadtauswärts unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn, auf der ein 63-jähriger Mann in einem Opel Astra unterwegs war.