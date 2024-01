Unfall in Mönchengadbach Auto überschlägt sich nach Kollision in Rheindahlen

Feuerwehr und Polizei sind am Samstag, 27. Januar, zu einem Verkehrsunfall auf der Hilderather Straße in Rheindahlen gerufen worden. Laut Polizei war es gegen 15.50 Uhr auf der Kreuzung L370/Hilderather Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen, die von einer 83-Jährigen und einer 74-Jährigen gesteuert wurden. Dabei überschlug sich der Wagen der 83-Jährigen und stieß mit dem Auto eines 24-jährigen Mönchengladbacher zusammen, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung an der Rotlicht zeigenden Ampel wartete.