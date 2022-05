Unfall in Mönchengladbach : Auto prallt gegen Litfaßsäule

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Nach einer Kollision von zwei Autos stieß ein Wagen so heftig gegen eine Litfaßsäule, dass sie umzustürzen drohte. Mit einem Feuerwehrkran wurde die Gefahrenstelle gesichert. Eine Mutter und zwei Säuglinge wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr und Polizei sind am späten Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Friedensstraße im Mönchengladbacher Stadtteil Mülfort gerufen worden. Dort waren zwei Autos kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Wagen über den Geh- und Radweg gegen eine Litfaßsäule geschleudert. Dabei wurde die Litfaßsäule aus Beton so auf ihrem Sockel verschoben, dass sie auf die Friedensstraße zu stürzen drohte.

Um die Gefahr zu beseitigen, forderten die Einsatzkräfte zusätzlich den Feuerwehrkran der Berufsfeuerwehr sowie weitere Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum an. So konnte die instabile Litfaßsäule angehoben und seitlich sicher am Geh- und Radweg abgelegt werden. Eine Feuerwehrdrohne überwachte diese Maßnahmen aus der Luft.