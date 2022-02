Kurioser Unfall in Mönchengladbach : Fahrfehler: Auto landet in Fenster

So fand die Polizei Mönchengladbach die Unfallstelle an der Leibnzstraße vor. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Auch für die Mönchengladbacher Polizisten war das Bild, das sich ihnen am Unfallort bot, außergewöhnlich. An der Leibnizstraße war die Autofahrt einer jungen Frau jäh gestoppt worden.

Für die Bewohner eines Hauses an der Leibnizstraße war es ein Schock in der Morgenstunde: Plötzlich stand die Front eines Autos in ihrer Wohnung. Der Polizei war der Unfall am Dienstag gegen 8.25 Uhr gemeldet worden. Nach ihrem derzeitigen Kenntnisstand war eine 26-jährige Autofahrerin vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in das Fenster einer Erdgeschosswohnung gefahren. Das Auto musste abgeschleppt, die Leibnizstraße gesperrt werden. Es blieb bei den Sachschäden und dem Schreck: Niemand wurde verletzt. Ein Sachverständiger stellte später fest, dass für die Statik des Hauses kein Schaden entstanden und es somit weiter bewohnbar ist.