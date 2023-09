Verkehrsunfall in Mönchengladbach Auto landet im Nordpark auf dem Dach

Auf der Straße Am Nordpark im Ortsteil Mönchengladbach-Holt hat sich am Donnerstag, 7. September, ein spektakulärer Verkehrsunfall mit zwei Pkw ereignet. Das teilte die Feuerwehr mit. Als die ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, lag ein Auto auf dem Dach. Die Insassen hatten die Fahrzeuge bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Rettungskräfte untersuchten noch vor Ort die Unfallbeteiligten, die alle mit dem Schrecken davon gekommen waren.