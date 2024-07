Unfall in Mönchengladbach Auto kracht in Hauswand – Fahrer lässt Beifahrer schwer verletzt zurück

Ein Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen, 31. Juli, auf der Waldhausener Straße die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist gegen eine Hauswand an der Kreuzung zur Sternstraße gestoßen. Das teilte die Polizei mit. Der noch unbekannte Autofahrer hat dabei seinen schwer verletzten Beifahrer (37) am Unfallort zurückgelassen und ist zu Fuß geflüchtet.