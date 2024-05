Polizei- und Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Auto kollidiert mit Leitplanke auf der A46

Der Leitstelle der Feuerwehr ist am Donnerstag, 30. Mai, um 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der linken Fahrbahn der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass das Auto in die Leitplanke gefahren war. Der Fahrer des Wagens war bereits eigenständig ausgestiegen. Die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes untersuchten ihn. Er musste nicht ins Krankenhaus.