Unfall in Mönchengladbach-Odenkirchen Auto kollidiert mit Fußgänger (73) – Fahrer flüchtet

Mehreren Zeugenangaben zufolge hatte der 73-Jährige in Höhe des Odenkirchener Marktplatzes die Straße überquert, als ein silberner Van der Marke Nissan gegen ihn stieß. Durch den Aufprall stürzte der Senior und erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Nissans – ein Mann in orangefarbener Arbeitskleidung – stieg zunächst aus, half dem Mann auf und brachte ihn zu einer Bank. Dann stieg er jedoch wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Ein Zeuge (47) setzte sich in sein Auto und nahm die Verfolgung auf. Der Unfallfahrer ließ seinen Wagen am Bocksmühlenweg, unweit vom Unfallort, zurück und flüchtete zu Fuß weiter.