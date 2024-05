Brandstiftung in Mönchengladbach Als die Polizei eintraf, stand die Autofront in Flammen

Im Stadtgebiet brannten in den vergangenen Monaten gleich mehrere Fahrzeuge: am 11. April ein BMW F1X an der Bergstraße, am 5. April ein Transporter an der Bendhütter Straße. am 24. März ein BMW-Motorrad in Eicken, am 14. März ein Ford Ka an der Mittelstraße. Dazu kamen noch angezündete Altkleidercontainer. In allen Fällen nahm die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung auf.