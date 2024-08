Brandstiftung in Mönchengladbach Auto am Bahnhof Odenkirchen angezündet

In den vergangenen Monaten waren in Mönchengladbach immer wieder Fahrzeuge angezündet worden. An der Nordstraße in Rheydt brannte am 2. Mai gegen 0.40 Uhr ein geparkter Audi A5, am 11. April ein BMW F1X an der Bergstraße, am 5. April ein Transporter an der Bendhütter Straße. am 24. März ein BMW-Motorrad in Eicken und am 14. März ein Ford Ka an der Mittelstraße.