Chance für normalen Berufseinstieg in Mönchengladbach Als Autist auf dem Weg zum ausgebildeten Fachinformatiker

Kevin Rausch hat das Ziel klar vor Augen. In zwei Jahren will er seine Ausbildung zum Fachinformatiker mit einem qualifizierten Abschluss krönen. Bereits jetzt hat der 21-Jährige die schwierigsten und längste Zeit auf dem Weg in eine berufliche Zukunft hinter sich gebracht. Als Förderschüler schien der allgemeine Arbeitsmarkt in weiter Ferne. Denn Kevin Rausch ist Autist und gehört damit zu den Menschen mit Schwerbehinderung, denen der Einstieg in ein normales Berufsleben oft verwehrt bleibt.