Einkaufen in Mönchengladbach : Azubis sind Chefs in Bettrather Supermarkt

Susanne Savic schaut nach dem Rechten. Gemeinsam mit Tim Heijdenrijk, der sich um Obst und Gemüse kümmert, steht sie vor dem Geschäft. Foto: Julia Marie Braun

Mönchengladbach Seit zwei Monaten haben sich die Auszubildenden des Edeka-Marktes Endt darauf vorbereitet. Nun halten sie den Laden in Bettrath allein am Laufen. Ohne ihre Kollegen. Was der Worst Case wäre, wie die Stimmung ist und welche Aktionen sie sich für ihre Kunden überlegt haben.