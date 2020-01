Verleihung „Pro Meritis in Carnevalis Diebus“ : Auszeichnung für einen guten Freund

Mönchengladbach Gert Kartheuser wurde mit der Auszeichnung „Pro Meritis in Carnevalis Diebus“ geehrt.

Kaum jemand wusste, dass Kartheuser in jungen Jahren ein begnadeter Sänger war und wie sein Vater Rolf Opernarien liebte. Bereits mit fünf Jahren wurde er Mitglied des Düsseldorfer Knabenchors. Durch Gastauftritte in Stockholm, London und New York lernte Kartheuser die Welt kennen. Im Laufe der Jahre kamen viele Auftritte, auch als Solist, zusammen. Alleine für die Oper „La Boheme“ stand er 500-mal auf der Bühne. So kam einiges an Geld zusammen, das sein Vater zurücklegte. Dem Stimmbruch war es geschuldet, dass der Wunsch, Opernsänger zu werden, erlosch. Gerts Geschäftssinn, sein Interesse an der Welt und seine Strebsamkeit ließen ihn nach der Bundeswehrzeit und nach einem Praktikum eine Lehre als Reisekaufmann in Düsseldorf antreten.