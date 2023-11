Preis für Mönchengladbacher Textil-Studierende der Hochschule Niederrhein ausgezeichnet

Bis in die Endrunde des Materialica Awards hatte es auch Swetlana Koch aus Mönchengladbach geschafft. Die 35-Jährige, die derzeit an der Hochschule Textile Produkte – Design im Master studiert, entwickelte mit „Revival Fiber“ ein Sandwich-Design für die Automobilindustrie. Sie kreierte ein Material aus einem Hanf-Maisstärke-Mix, das unter Druck und Hitze zu einer beliebigen Form gepresst werden kann. So lässt es sich zum Beispiel als Schalenkonstruktion im Bereich der Türverkleidung einsetzen. Zudem entwickelte sie aus recycelter Wolle und überschüssigen Vorgarnen Filztaschen für den Autorücksitz. Dank integrierter Leuchtmittel, die durch Andrücken der Tasche aufleuchten, sehen Nutzer auch im Dunkeln, was in den Taschen ist - ohne den Fahrer abzulenken.