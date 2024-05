Singen in Mönchengladbach Chor-Nachwuchsarbeit mit Medaille ausgezeichnet

Die musikalische Nachwuchsarbeit, die Kantor Pascal Salzmann und Gesangspädagogin Jessica Meffert in der Evangelischen Kirchengemeinde Rheydt leisten, ist eindrucksvoll: Mehr als 50 Kinder und Jugendliche singen in verschiedenen Chören. Das beginnt mit dem Spatzenchor der Vier- bis Sechsjährigen, geht über Vorchöre bis zum Knaben- und Mädchenchor und endet im Jugendbereich mit dem Jugendkammerchor. Der Rheydter Knabenchor und die Mädchenkurrende wurden jetzt in Düsseldorf von der Evangelischen Kirche im Rheinland mit der Joachim-Neander-Medaille für herausragende kirchenmusikalische Leistungen ausgezeichnet. Das teilte der Evangelische Kirchenkreis Gladbach-Neuss mit.